Найдите высоту равностороннего треугольника со стороной 8 см
Геометрия
Найдите высоту равностороннего треугольника со стороной 8 см
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