Найдите высоту равностороннего треугольника со стороной 8 см

Геометрия
Найдите высоту равностороннего треугольника со стороной 8 см
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Добрый день! Произношение на русском подскажите пожалуйста. 1st first [fWst] 2nd second ['seknd] 3rd third [TWd] 4th fourth [fLT] 5th...
Ответить
Русский язык
Русский язык 2 класс абзац сочинить упр 2 стр 84
Ответить
География
Опишите страну Чили(Южная Америка) 2. В какой части материка расположена страна Ка?? называется ее столица? 3. Особенности рельефа (общий характер ...
Ответить
Литература
Пож. помогите с АНАГРАММАМИ! лАдошка ромбик Каркас псалтырь Микроб стекловар Пластырь своенравие Стрекун краска Лекарство лошадка Рав...
Ответить
Литература
Что поэт Воспринимает как алмазы напиши стихотворение сквозь сеть алмазную зазеленел Восток
Ответить