Пож. помогите с АНАГРАММАМИ! лАдошка ромбик Каркас псалтырь Микроб стекловар Пластырь своенравие Стрекун краска Лекарство лошадка Равновесие трескун

Литература
Пож. помогите с АНАГРАММАМИ! лАдошка ромбик Каркас псалтырь Микроб стекловар Пластырь своенравие Стрекун краска Лекарство лошадка Равновесие трескун
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ладошка - лошадка,  ромбик - микроб, каркас - краска,  псалтырь - пластырь, своенравие - равновесие, стрекун - трескун, лекарство - стекловар.
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