Пож. помогите с АНАГРАММАМИ! лАдошка ромбик Каркас псалтырь Микроб стекловар Пластырь своенравие Стрекун краска Лекарство лошадка Равновесие трескун
Литература
Пож. помогите с АНАГРАММАМИ! лАдошка ромбик Каркас псалтырь Микроб стекловар Пластырь своенравие Стрекун краска Лекарство лошадка Равновесие трескун
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ладошка - лошадка, ромбик - микроб, каркас - краска, псалтырь - пластырь, своенравие - равновесие, стрекун - трескун, лекарство - стекловар.
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