Русский язык 2 класс абзац сочинить упр 2 стр 84

Русский язык
Русский язык 2 класс абзац сочинить упр 2 стр 84
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Автор: Гость
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Гость:
А, что там написано???напиши я помогу я просто не 2 классе!
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