Опишите страну Чили(Южная Америка) 2. В какой части материка расположена страна Ка?? называется ее столица? 3. Особенности рельефа (общий характер поверхности, основные формы рельефа и распределение высот). Полезные ископаемые ...
География
Опишите страну Чили(Южная Америка) 2. В какой части материка расположена страна Ка?? называется ее столица? 3. Особенности рельефа (общий характер поверхности, основные формы рельефа и распределение высот). Полезные ископаемые страны. 4. Климатические условия в разных частях страны (климатические пояса, средние температуры июля и января, годовое количество осадков). Различия по территории и по сезонам. 5. Крупные реки и озера. 6. Природные зоны и их основные особенности. 7. Народы, населяющие страну. Их основные занятия. СРОЧНО!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)На Юго-западе, а столица (Сантьяго) - в центральной части Чили. 3)Особенности рельефа. В рельефе Чиливыделяется три зоны: горные хребты Анд, протянувшиеся вдоль границы с Боливией и Аргентиной; структурная депрессия Центральной, или Продольной, долины, разделенная отрогами Анд на отдельные впадины; и ряд плато, заканчивающихся крутыми уступами у берега Тихого океана. Среднее Чили. Анды. 4)
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