Опишите страну Чили(Южная Америка) 2. В какой части материка расположена страна Ка?? называется ее столица? 3. Особенности рельефа (общий характер поверхности, основные формы рельефа и распределение высот). Полезные ископаемые ...

География

Опишите страну Чили(Южная Америка) 2. В какой части материка расположена страна Ка?? называется ее столица? 3. Особенности рельефа (общий характер поверхности, основные формы рельефа и распределение высот). Полезные ископаемые страны. 4. Климатические условия в разных частях страны (климатические пояса, средние температуры июля и января, годовое количество осадков). Различия по территории и по сезонам. 5. Крупные реки и озера. 6. Природные зоны и их основные особенности. 7. Народы, населяющие страну. Их основные занятия. СРОЧНО!!

Автор: Гость