Реши уравнение. Х+1/2=2х-3/5+2. 11-3х/4=х+13/6-х
Математика
Реши уравнение. Х+1/2=2х-3/5+2. 11-3х/4=х+13/6-х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+1/2-2х+3/5-2=0 -х=-1/2-3/5+2 -х=0,9 -3х/4-х+х=13/6-11 -3х/4=-53/6=-8,9 -3х=-8,9×4 -3х=-35,6 х=-35,6÷(-3) х=11,9
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