Помогите ребята пожалуйста! !!!
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Помогите ребята пожалуйста! !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тёплое солнце светит мне в глаза. Холодный дождь пошёл на улице . у меня трусливый кот!( или другое животное ) у меня храбрый друг. Антонимы: тёплое - холодное,трусливый - храбрый.
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