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Помогите решить -2х1+х=-7
Математика
Помогите решить -2х1+х=-7
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-2×1+×=-7 -2+×=-7 ×=2-7 ×=-5
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