Как на английском будет писаться 138, 395, 754,471,1967, 1759, 1334.
Английский язык
Как на английском будет писаться 138, 395, 754,471,1967, 1759, 1334.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фри хандрид энд наинтифайф,севен хандрид эндфифтифо,фоти хандрид энд севенти Ван.ПРОСТИ ПЕРВОЕ НЕ ОЧЕНЬ ПОМНЮ):
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