Найдите разность двуз чисел если известно, что одно из них в 12 раз больше другого, ?? их сумма равна 533
Математика
Найдите разность двуз чисел если известно, что одно из них в 12 раз больше другого, ?? их сумма равна 533
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12х-х=? 12х+х=533 13х=533 х=41-1число 12*41=492 Значит, 492-41=451
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