Как поделить 44 ореха на 9 кучек чтобы в каждой кучке было разное количество
Математика
Как поделить 44 ореха на 9 кучек чтобы в каждой кучке было разное количество
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Кучи :1-5 Орехи 2-4 3-3 4-8 5-9 6-1 7-7 8-5 9-2
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