Брусок нагрели до 100°C. Масса бруска 100 кг.Определите начальную t1 , если при этом выделилось 100 кДж

Физика

Брусок нагрели до 100°C. Масса бруска 100 кг.Определите начальную t1 , если при этом выделилось 100 кДж

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