Брусок нагрели до 100°C. Масса бруска 100 кг.Определите начальную t1 , если при этом выделилось 100 кДж

Физика
Брусок нагрели до 100°C. Масса бруска 100 кг.Определите начальную t1 , если при этом выделилось 100 кДж
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Гость:
Попробуй по формуле Q= cm(t2-t1)
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