Номер 38 пожалуйста .Сроочно
Окружающий мир
Номер 38 пожалуйста .Сроочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мед очень Лего гнётся алюминий Мужской род Химический элемент, серебристо-белый лёгкий ковкий металл.
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