Номер 38 пожалуйста .Сроочно

Окружающий мир
Номер 38 пожалуйста .Сроочно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мед очень Лего гнётся алюминий Мужской род Химический элемент, серебристо-белый лёгкий ковкий металл.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
За­ме­ни­те раз­го­вор­ное слово «та­щи­лись» в пред­ло­же­нии 2 сти­ли­сти­че­ски ней­траль­ным си­но­ни­мом. На­пи­ши­те этот си­ноним.(2)Бычки и...
Ответить
Українська мова
І чого мене понесло сюди . Дзвеніли маленькі сніжинки. Сонце здуло пінку туману. Там я слухав зболем,як вітри гули. Засвітило сонце,повіва ...
Ответить
Математика
3. При пересечении двух прямых образовались четыре угла, причем ни один из них не я??ляется острым. Под каким углом пересекаются эти прямые?
Ответить
Русский язык
Откуда добывают пчелы мёд? только точный ответ
Ответить
Математика
Сколько различных пятизначных чисел можно составить из нечётных чисел, если цыфр?? в числе не повторяются
Ответить