Откуда добывают пчелы мёд? только точный ответ

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Откуда добывают пчелы мёд? только точный ответ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пчелы мед не добывают , а делают. Собирают нектар с цветков.Как нектар превращается в мед? Пчела садится на цветок, исследует его, при помощи челюстей открывает венчик, находит нектароносные железы и при помощи хоботка высасывает нектар. Под прямым воздействием пчелы нектар изменяет свою плотность, а затем и состав. По возвращении в улей пчелу-сборщицу встречают молодые пчелы, которые берут у нее нектар. Нектар неоднократно перемещается от пчелы к пчеле, из ячейки в ячейку, он постоянно преобразуется, пока не станет медом. А готовый мед они не собирают
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