На паради 500 спортсменов 20 человек ехали в переди на велосипедах остальные двигал??сь в колонне по 24 человека сколько было Колон спортсменов

Математика
На паради 500 спортсменов 20 человек ехали в переди на велосипедах остальные двигал??сь в колонне по 24 человека сколько было Колон спортсменов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(500-20)=480 и одна колона 480:24=20+1=21 колона
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