На паради 500 спортсменов 20 человек ехали в переди на велосипедах остальные двигал??сь в колонне по 24 человека сколько было Колон спортсменов

Математика

На паради 500 спортсменов 20 человек ехали в переди на велосипедах остальные двигал??сь в колонне по 24 человека сколько было Колон спортсменов

Автор: Гость