Существуют ли такие значения х,при которых значения выражений х^2+5х-3 и 2х-5 равны? ??рочно!Пожалуйста!

Алгебра

Существуют ли такие значения х,при которых значения выражений х^2+5х-3 и 2х-5 равны? ??рочно!Пожалуйста!

Автор: Гость