Существуют ли такие значения х,при которых значения выражений х^2+5х-3 и 2х-5 равны? ??рочно!Пожалуйста!
Алгебра
Существуют ли такие значения х,при которых значения выражений х^2+5х-3 и 2х-5 равны? ??рочно!Пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х^2+5х-3=2х-5 x^2+3х+2=0 Д=в^2-4ac=9-4*1*2=1 х1=(-3+√1)/2=-1 х2=(-3-√1)/2=-2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Геометрия
Английский язык
Помогите (((((((Переведите London is the capital of Great Britain and one of the oldest British cities. When Julius Caesar came to Britain in t...