Существуют ли такие значения х,при которых значения выражений х^2+5х-3 и 2х-5 равны? ??рочно!Пожалуйста!

Алгебра
Существуют ли такие значения х,при которых значения выражений х^2+5х-3 и 2х-5 равны? ??рочно!Пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х^2+5х-3=2х-5 x^2+3х+2=0 Д=в^2-4ac=9-4*1*2=1 х1=(-3+√1)/2=-1 х2=(-3-√1)/2=-2
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