Подготовьте рассказ либеральные идеи в 19 веке по примерному плану: 1)Время формирования идей 2)Основоположники и последователи 3)Общий идеал 4)Отношения к переменам и новшествам индустриальной эпохи 5)Интересы каких слоёв...

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Принцип индивидуализма; отдельные личности составляют ценность любого общества, индивиды самодостаточны, их основными правами являются право на свободу и частную собственность. Они являлись главными критериями прогресса, который либералы понимали как максимальное приумножение частной собственности и накопление богатства нацией. 2. Свобода, трактуемая широко, имела несколько разновидностей, среди которых наиболее значимыми были экономические свободы (торговли, обмена, конкуренции). 3. Государство является надобщественным элементом, оно должно обладать минимумом функций, которые сводятся к защите границ государства от внешней опасности, поддержанию социального порядка внутри страны, охране частной собственности. 4. Среди политических идей либералы отстаивали идею разделения властей на 3 ветви (законодательную, исполнительную и судебную), развитие парламентаризма и процесса демократизации. В последней трети 19 века оформилась новая доктрина, которая стала называться социальным либерализмом. Ее творцами были в первую очередь английские мыслители Т. X. Грин, Дж. Гобсон, Л. Хобхауз, а также философы Франции, США, Германии. Она попыталась преодолеть узость социальной базы классического либерализма, что обнаружилось в последние десятилетия 19 века, привлечь на его сторону рабочий класс. Основным отличием нового учения стал пересмотр роли индивида и государства в обществе.