Даю 25 баллов!! Срочно завтра нужно. Ответьте на все вопросы

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1. Для освоения новых территорий. 2. Географическая наука зародилась в Древней Греции.Ее основоположником принято считать Птолемея. 3. В Древней Греции были заложены основы землеведения,страноведения и компонентной географии. 4. География в Средние века наиболее успешно развивалась на Арабском Востоке,в Индии и Китае. 6. Геродот - первый путешественник,географ и историк.Значительная часть его труда посвящена описанию стран, обычаев,ландшафта,погодных особенностей,политического и религиозного устройства.Он впервые основал познавательный туризм.