Изложение на тему Как медведь сам себя испугал
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Изложение на тему Как медведь сам себя испугал
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Как медведь сам себя напугал»Вошел медведь в темный лес. / Хрустнула под тяжелой лапой валежина. Испугалась белка на елке, выронила из лапок шишку. Упала шишка, угодила зайцу в лоб. Затопал заяц по лесу. Увидела его сорока, подняла крик во весь лес. Решили лоси, что она охотников видит. Пошли они по лесу кусты ломать.Остановился медведь, насторожил уши. Недоброе творится в лесу! Не уйти ли подобру-поздорову
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