Найдите угол Альфа между образующей конуса и его высотой если радиус основания равен 3 а его объем равен П

Геометрия
Найдите угол Альфа между образующей конуса и его высотой если радиус основания равен 3 а его объем равен П
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объём конуса: V=Sh/3 ⇒h=3V/S=3V/(πR²)=3π/(π·3²)=1/3. В прямоугольном тр-ке, образованным высотой конуса, образующей и радиусом основания, образующая - гипотенуза треугольника. tgα=R/h=3/(1/3)=9. ∠α=arctg9≈83.7° - это ответ.
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