На сколько градусов наклонена ось Земли?

География
На сколько градусов наклонена ось Земли?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 65,5 градусов к плоскости орбиты
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