Прочитай слова. Запиши их в три столбика по склонениям. Обозначь в словах окончания. Шутка. рыбак. дядюшка. дверь. дело. печенье. земля. сирень. конь. ночь. улыбка. повидло. скартеть. мать. варенье. тетя. переписка. мышь.

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Прочитай слова. Запиши их в три столбика по склонениям. Обозначь в словах окончания. Шутка. рыбак. дядюшка. дверь. дело. печенье. земля. сирень. конь. ночь. улыбка. повидло. скартеть. мать. варенье. тетя. переписка. мышь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 скл:шутка,дядюшка,земля,улыбка,тетя,переписка.(с окончаниями думаю разберешься) 2 скл:рыбак,дело,печенье,конь,повидло. 3 скл:дверь,сирень,ночь,скатерть,мать,мышь
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