Прочитай слова. Запиши их в три столбика по склонениям. Обозначь в словах окончания. Шутка. рыбак. дядюшка. дверь. дело. печенье. земля. сирень. конь. ночь. улыбка. повидло. скартеть. мать. варенье. тетя. переписка. мышь.

Русский язык

Прочитай слова. Запиши их в три столбика по склонениям. Обозначь в словах окончания. Шутка. рыбак. дядюшка. дверь. дело. печенье. земля. сирень. конь. ночь. улыбка. повидло. скартеть. мать. варенье. тетя. переписка. мышь.

Автор: Гость