Как называют результат сложения дроби

Математика
Как называют результат сложения дроби
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Сумма. первое слагаемое+ второе слагаемое рано сумма
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