Сколько различных пятизначных чисел можно составить из нечётных чисел, если цыфр?? в числе не повторяются
Математика
Сколько различных пятизначных чисел можно составить из нечётных чисел, если цыфр?? в числе не повторяются
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
125 наверное, 13579, 15793 , 17935, 19357, 13795, 13975, 13597, 13957, 13759 , 15379, 15937 , 15739, 15397, 15973, 17359, 17593, 17539, 17953, 17395, 19375, 19753, 19573, 19537, 19735)))теперь начинать с 3, пипец долго писать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На паради 500 спортсменов 20 человек ехали в переди на велосипедах остальные двигал??сь в колонне по 24 человека сколько было Колон спортсменов
Английский язык
Алгебра
Существуют ли такие значения х,при которых значения выражений х^2+5х-3 и 2х-5 равны? ??рочно!Пожалуйста!
Математика