Сколько различных пятизначных чисел можно составить из нечётных чисел, если цыфр?? в числе не повторяются

Математика
Сколько различных пятизначных чисел можно составить из нечётных чисел, если цыфр?? в числе не повторяются
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
125 наверное, 13579, 15793 , 17935, 19357, 13795, 13975, 13597, 13957, 13759 , 15379, 15937 , 15739, 15397, 15973, 17359, 17593, 17539, 17953, 17395, 19375, 19753, 19573, 19537, 19735)))теперь начинать с 3, пипец долго писать
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