Замените разговорное слово «тащились» в предложении 2 стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним.(2)Бычки и телята, да и мы тоже, тащились медленно и устало, с трудом перебира...
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Замените разговорное слово «тащились» в предложении 2 стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним.(2)Бычки и телята, да и мы тоже, тащились медленно и устало, с трудом перебирались через сучковатый валежник.
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Можно ещё :передвигались
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