За­ме­ни­те раз­го­вор­ное слово «та­щи­лись» в пред­ло­же­нии 2 сти­ли­сти­че­ски ней­траль­ным си­но­ни­мом. На­пи­ши­те этот си­ноним.(2)Бычки и те­ля­та, да и мы тоже, та­щи­лись мед­лен­но и уста­ло, с тру­дом пе­ре­би­ра­...

Русский язык
За­ме­ни­те раз­го­вор­ное слово «та­щи­лись» в пред­ло­же­нии 2 сти­ли­сти­че­ски ней­траль­ным си­но­ни­мом. На­пи­ши­те этот си­ноним.(2)Бычки и те­ля­та, да и мы тоже, та­щи­лись мед­лен­но и уста­ло, с тру­дом пе­ре­би­ра­лись через суч­ко­ва­тый ва­леж­ник.
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