І чого мене понесло сюди . Дзвеніли маленькі сніжинки. Сонце здуло пінку туману. Там я слухав зболем,як вітри гули. Засвітило сонце,повіва вітер,від чого вербове листя прикро потріскувало. Потрібно визначити підмет і прис...
Українська мова
І чого мене понесло сюди . Дзвеніли маленькі сніжинки. Сонце здуло пінку туману. Там я слухав зболем,як вітри гули. Засвітило сонце,повіва вітер,від чого вербове листя прикро потріскувало. Потрібно визначити підмет і присудок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
І чого мене понесло сюди . (підмета немає) ======= Дзвеніли маленькі сніжинки. ======= ------------ Сонце здуло пінку туману. ------- ==== Там я слухав з болем,як вітри гули. -- ===== ------ ==== Засвітило сонце, повіяв вітер,від чого вербове листя прикро ======== ------ ===== ----- ------- потріскувало. ==========
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
3. При пересечении двух прямых образовались четыре угла, причем ни один из них не я??ляется острым. Под каким углом пересекаются эти прямые?
Русский язык
Математика
Сколько различных пятизначных чисел можно составить из нечётных чисел, если цыфр?? в числе не повторяются
Математика
На паради 500 спортсменов 20 человек ехали в переди на велосипедах остальные двигал??сь в колонне по 24 человека сколько было Колон спортсменов