Помогите , задали тест по истории а я в ней не шарю
История
Помогите , задали тест по истории а я в ней не шарю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) Германия 3) россия 4) убийство Фердинанд 5) 38 6) 7) 8) блицкриг 9) 10) 11) 12) 13) 14) Германия 15) Австро Венгрия 16) Болгария 17) Турция 18) газовая 19) иприт 20) Ир 21) английский 22) США 23) 11.11.1918 24) Антанта 25) Австро Венгрии 26) Германии 27)Османской А другие я не знаю ((((
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