Площадь круга равен 90 градусов Найдите площадь сектора которого круглая Центральный угол которого равен 60 градусов
Геометрия
Площадь круга равен 90 градусов Найдите площадь сектора которого круглая Центральный угол которого равен 60 градусов
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Гость:
Двадцать градусов пльсчпдл
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