Найдите угол а треугольника abc если bc = 13 см ac=1 см ab=8√3 Помогите пожалуйста

Геометрия
Найдите угол а треугольника abc если bc = 13 см ac=1 см ab=8√3 Помогите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из теоремы косинусов  cosA= (AB²+AC²-BC²) / (2AB·AC)= ( (8√3)²+1²-13²)/(2·8√3·1)=(64·3+1-169)/16√3=24/(16√3) = 3/(2√3)=√3/2 cos A=√3/2    A = 30°
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Брусок нагрели до 100°C. Масса бруска 100 кг.Определите начальную t1 , если при этом выделилось 100 кДж
Ответить
История
Помогите , задали тест по истории а я в ней не шарю
Ответить
Геометрия
Площадь круга равен 90 градусов Найдите площадь сектора которого круглая Центральный угол которого равен 60 градусов
Ответить
Окружающий мир
Номер 38 пожалуйста .Сроочно
Ответить
Русский язык
За­ме­ни­те раз­го­вор­ное слово «та­щи­лись» в пред­ло­же­нии 2 сти­ли­сти­че­ски ней­траль­ным си­но­ни­мом. На­пи­ши­те этот си­ноним.(2)Бычки и...
Ответить