Найдите угол а треугольника abc если bc = 13 см ac=1 см ab=8√3 Помогите пожалуйста
Геометрия
Найдите угол а треугольника abc если bc = 13 см ac=1 см ab=8√3 Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из теоремы косинусов cosA= (AB²+AC²-BC²) / (2AB·AC)= ( (8√3)²+1²-13²)/(2·8√3·1)=(64·3+1-169)/16√3=24/(16√3) = 3/(2√3)=√3/2 cos A=√3/2 A = 30°
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