Помогите срочно пожалуйсто с уровнением : 5х - 4,5 = 3х + 2,5 Какой ответ??? Как выглядит сомо решение??? ответте пожалуйсто???

Алгебра

Помогите срочно пожалуйсто с уровнением : 5х - 4,5 = 3х + 2,5 Какой ответ??? Как выглядит сомо решение??? ответте пожалуйсто???

Автор: Гость