Помогите срочно пожалуйсто с уровнением : 5х - 4,5 = 3х + 2,5 Какой ответ??? Как выглядит сомо решение??? ответте пожалуйсто???
Алгебра
Помогите срочно пожалуйсто с уровнением : 5х - 4,5 = 3х + 2,5 Какой ответ??? Как выглядит сомо решение??? ответте пожалуйсто???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х-4,5=3х2,5 5х-4,5=7,5 5х=7,5+4,5 5х=12 Х=12/5
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