Решите задачу схематическим образом а потом уравнением В саду растут яблони и г??уши,всего 49 деревьев.Яблонь на 5 больше чем грушь.Сколько грушевых деревьев в саду.

Математика

Решите задачу схематическим образом а потом уравнением В саду растут яблони и г??уши,всего 49 деревьев.Яблонь на 5 больше чем грушь.Сколько грушевых деревьев в саду.

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