Решите задачу схематическим образом а потом уравнением В саду растут яблони и г??уши,всего 49 деревьев.Яблонь на 5 больше чем грушь.Сколько грушевых деревьев в саду.
Математика
Решите задачу схематическим образом а потом уравнением В саду растут яблони и г??уши,всего 49 деревьев.Яблонь на 5 больше чем грушь.Сколько грушевых деревьев в саду.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего - 49 д.Груши - ? д.Яблони - ? д., на 5 >Допустим что в саду росло х груш, тогда яблонь - (х+5)согласно этим данным можно составить уравнение:х+х+5=492х+5=492х=49-52х=44х=44:2х=22 (д.) - груших+5=22+5=27 (д.) - яблониОтвет: в саду растёт 22 грушевых дерева.
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