Пример 23*45+69-5678=?
Математика
Пример 23*45+69-5678=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23*45=1035 1035+69=1104 1104-5678= -4574
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