X умноженное на плюс 4 равно 225
Математика
X умноженное на плюс 4 равно 225
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X4=225, x=225/4, x=56,25
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