Помогите решить 3-4!Буду очень благодарен
Математика
Помогите решить 3-4!Буду очень благодарен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4/9, -0,2, -4/7, -1 1/12 4) убыток 970
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Петя ходит в бассейн раз в 3 дня, Вася - в 4 дня, а Коля - раз в 5 дней. В понедельник они встретились в бассейне. Через сколько дней они встретятс...
Математика
Английский язык
Переведите пожалуйста! 1.English is a means of international communication 2.What does the word "prevent" mean?It means to stop something from ...
Математика