Помогите решить 3-4!Буду очень благодарен

Математика
Помогите решить 3-4!Буду очень благодарен
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1) 4/9, -0,2, -4/7, -1 1/12 4) убыток 970
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