Помогите решить 3 и 4 задание

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Номер 4 система х-2у=4 ху=6 система х=4-2у (4-2у)у=6 4у-2у(в квадрате) -6=0 2у(в квадрате)-4у+6=0 у(в кв)-2у+3=0 а дальше не решается( Номер 3 9х-5х+10-2х(в кв)+4х/х(х-2)=0 -2х(в кв)+8х+10=0 х-4х-5=0 х=-1 или х=5