Помогите решить 3 и 4 задание
Алгебра
Помогите решить 3 и 4 задание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Номер 4 система х-2у=4 ху=6 система х=4-2у (4-2у)у=6 4у-2у(в квадрате) -6=0 2у(в квадрате)-4у+6=0 у(в кв)-2у+3=0 а дальше не решается( Номер 3 9х-5х+10-2х(в кв)+4х/х(х-2)=0 -2х(в кв)+8х+10=0 х-4х-5=0 х=-1 или х=5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычислите, представив обыкновенную дробь в виде десятичной (12,4-9,35)+212/25; (27,61-8,11)+41/20; (6,35-2,05)+9/10
Русский язык
Дано предложение "В Индии на слонах перевозят грузы." Подскажите пожалуйста, в как??м падеже здесь слово "слон"?
Право
Обладание какими качествами требуется для того,чтобы граждане(физические лица) м??гли принимать участие в гражданско-правовых отношениях?
Биология
1.На что влияет гипофиз? 2.Что будет если его будет сильно много в организме? 3.Что будет если его будет сильно мало в организме?