Помогите решить.3 м 20 см сколько см?и 750 см сколько метров и см?

Математика
Помогите решить.3 м 20 см сколько см?и 750 см сколько метров и см?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 метра 20 сантиметров это 3000 сантиметров 20 мили метров а 750 сантиметров это 750 мили метров
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