Помогите решить 353 задачу

Математика
Помогите решить 353 задачу
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Там дальше почти все тебе и написано, что скорость божьей коровки 70 см/мин 90 см за 3 минуты проползла улитка, а значит 90 : 3 = 30 см/мин скорость улитки 70 см/мин > 30 см/мин божья коровка ползет быстрее 70 - 30 = 40 см/мин насколько быстрее ползет божья коровка 70 * 5 = 350 см проползет за 5 минут божья коровка 30 * 5 = 150 см проползет улитка
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