Помогите решить 5 пожалуйста
Математика
Помогите решить 5 пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 48 лап больше может быть у 24 кроликов, а раз их больше на 7 значит фазанов 24-7=17
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