Помогите решить 576 (1 и 2 примеры)
Алгебра
Помогите решить 576 (1 и 2 примеры)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)...=(a²+a+a+1+6-a²-3a+a+3)/2(a-1)(a+1) * 4(a-1)(a+1)/3=10*4(a-1)(a+1)/ 2(a-1)(a+1)*3=20/3=6 ²/₃. 2)...=(3a+9a²-2a+6a²)/(1-3a)(1+3a) : 2a(3a+5)/(1-3a)²=a(15a+1)*(1-3a)²/(1-3a)(1+3a)*2a(3a+5)=a(15a+1)(1-3a)/2a(3a+5)(1+3a).
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