Помогите решить 576 (1 и 2 примеры)

Алгебра
Помогите решить 576 (1 и 2 примеры)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)...=(a²+a+a+1+6-a²-3a+a+3)/2(a-1)(a+1) * 4(a-1)(a+1)/3=10*4(a-1)(a+1)/ 2(a-1)(a+1)*3=20/3=6 ²/₃. 2)...=(3a+9a²-2a+6a²)/(1-3a)(1+3a) : 2a(3a+5)/(1-3a)²=a(15a+1)*(1-3a)²/(1-3a)(1+3a)*2a(3a+5)=a(15a+1)(1-3a)/2a(3a+5)(1+3a).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Как дерево стоящее одно посередине поля
Ответить
Математика
Округлите дроби до тысячных 8,98605 29,48075 Помогите пожалуйста!
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста!!! Очень прошу Номер 1 2). Вычислить радиус окружности с точностью до сантиметров, если длинна окружности равна 27,5 дм. ...
Ответить
Русский язык
пожалуйста помогите упражнение 517
Ответить
Математика
Точка движется по траектории согласно уравнению s=2t^2+3t(м). определить в какой момент времени её скорость достигнет 35 м/с
Ответить