Помогите решить а)а=1;b=-5;c=2 б)a=2;b=1;c=-5 в)a=1;b=2;c=-5 г)a=2;b=-5;c=1

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Если надо найти дискриминант b^2 это b в квадрате, то есть ^ - знак квадрата. 1) a=1; b= -5 ; c=2 Д=-4ac(Тут по формуле просто подставляй что B что A и что С = - 4*1*2=25 - 8 = 2) a=2; b=1; c=-5 Д=b^2-4ac=(1)^2 - 4*2*-5 = 1*40 = [tex] 40 [/texs] 3) a=2 ; b=-5 ; c = 1 ; Д=b^2-4ac=(-5)^2-4*2*1=25-8= [tex] 17 [/texs]