ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ДАЮ ВСЕ БАЛЫ ЧТО ЕСТЬ )))))))))))))))))))))

Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ДАЮ ВСЕ БАЛЫ ЧТО ЕСТЬ )))))))))))))))))))))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разделяю на действия: 1)минус перед дробью ставь и можно поменять знак -4 - у/у - 4 + у/у-4 = 4/у - 4 2)Переделаем на умножение,дробь переворачиваем 4 - 3у/у + 4 * у - 4/у= 4у/у^2 + 4
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