Помогите решить. даны координаты вершин треугольника авс: 1найти длину стороны ав, 2 уравнение сторон АВ-ВС и их угловые коэфициенты. 3 внутренний угол В- в радианах 0,01 сотая. 4 Уравнение и длинну высоты СD. 5 площадь треугол...

Гость: Гость:

А) Длина стороны АВ: б) Уравнение сторон АВ и ВС и их угловые коэффициенты: АВ : Х-Ха = У-Уа Хв-Ха Ув-Уа Получаем уравнение в общем виде: АВ: 4х - 8 = 3у - 6 или АВ: 4х - 3у - 2 = 0 Это же уравнение в виде у = кх + в: у = (4/3)х - (2/3). Угловой коэффициент к = 4/3. ВС : Х-Хв = У-Ув Хс-Хв Ус-Ув ВС: 2х + у - 16 = 0. ВС: у = -2х + 16. Угловой коэффициент к = -2. в) Внутренний угол В:Можно определить по теореме косинусов. Находим длину стороны ВС аналогично стороне АВ: BC = √((Хc-Хв)²+(Ус-Ув)²) = 2.236067977 cos В= (АВ²+ВС²-АС²) / ( 2*АВ*ВС) = 0.447214 Угол B = 1.107149 радиан = 63.43495 градусов. Можно определить векторным способом: Пусть координаты точек A: (Xa, Ya) = (2; 2) . B: (Xb, Yb) = (5; 6). С: (Xc, Yc) = (6; 4). Находим координаты векторов AB и BС: AB= (Xb-Xa; Yb-Ya) = ((5 - 2); (6 - 2)) = (3; 4); BС= (Xc-Xв; Yс-Yв) = ((6 - 5); (4 - 6)) = (1; -2). Находим длины векторов: |AB|=√((Xb-Xa)² + (Yb-Ya)^2) = 5 ( по пункту а) |ВС|=√((Xс-Xв)²+(Yс - Yв) = √(1²+(-2)²) = √5 = 2.236067977 . b=cos α=(AB*ВС)/(|AB|*|ВС| AB*ВC = (Xв - Xa)*(Xc - Xв) + (Yв - Ya)*(Yc - Yв) = = 3*1 + 4*(-2) = 3 - 8 = -5. b = cosα = |-5| / (5*2.236067977) = 5 / 11.18034 = 0.4472136 20 Угол α=arccos(b) = arc cos 0.4472136 = 1.1071487 радиан = 63.434949°. г) Уравнение медианы АЕ. Находим координаты точки Е (это основание медианы АЕ), которые равны полусумме координат точек стороны ВС. 3x - 6 = 3,5y - 7 3x - 3,5y + 1 =0, переведя в целые коэффициенты: 6х - 7у + 2 = 0, С коэффициентом: у = (6/7)х + (2/7) или у = 0.85714 х + 0.28571.