Разделение труда задерживает развитие городов?
Экономика
Разделение труда задерживает развитие городов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, наоборот. Каждый занят своим делом, значит, больше этапов проходит в производстве, например. Из этого следует, что требуется больше квалифицированных рабочих - значит, требуется хорошее образование, значит, повышается общий уровень образования в стране и безработица падает.
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