Разделение труда задерживает развитие городов?

Гость: Гость:

Нет, наоборот. Каждый занят своим делом, значит, больше этапов проходит в производстве, например. Из этого следует, что требуется больше квалифицированных рабочих - значит, требуется хорошее образование, значит, повышается общий уровень образования в стране и безработица падает.