Помогите решить два задания.Очень надо.

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1. Т.к. углы при точке Е вертикальные и равны, то два прямоугольных треугольника равны по 2м углам и стороне (короткая сторона ковра). По теореме пифагора можем найти гипотенузу треугольника =5. Сложим со стороной 3 и получим длину стороны ковра. Теперь нам извистны стороны ковра и мы можем сложить их и получить периметр либо умножить одну на другую и получить площадь. 2. Можно предложить задачу с прямоугольной пирамидой с треугольником в основании.