Помогите решить два задания.Очень надо.

Геометрия
Помогите решить два задания.Очень надо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Т.к. углы при точке Е вертикальные и равны, то два прямоугольных треугольника равны по 2м углам и стороне (короткая сторона ковра). По теореме пифагора можем найти гипотенузу треугольника =5. Сложим со стороной 3 и получим длину стороны ковра. Теперь нам извистны стороны ковра и мы можем сложить их и получить периметр либо умножить одну на другую и получить площадь.  2. Можно предложить задачу с прямоугольной пирамидой с треугольником в основании.
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