пожалуйста помогите найти эпитеты олицетворения и метафоры в стихотворении Отго??орила роща золотая

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пожалуйста помогите найти эпитеты олицетворения и метафоры в стихотворении Отго??орила роща золотая
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Олицетворения: отговорила роща, дерево роняет, костер горит (последние 2 не факт) метафора: костер рябины красной, души сиреневую ветвь, эпитеты: роща золотая, березовым, веселым языком
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