пожалуйста помогите найти эпитеты олицетворения и метафоры в стихотворении Отго??орила роща золотая
Русский язык
пожалуйста помогите найти эпитеты олицетворения и метафоры в стихотворении Отго??орила роща золотая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Олицетворения: отговорила роща, дерево роняет, костер горит (последние 2 не факт) метафора: костер рябины красной, души сиреневую ветвь, эпитеты: роща золотая, березовым, веселым языком
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Ребята SOS Помогите написать сочинение -описание не большое на тему местность или природное явление с помощью причастия Буду благодарна ❤️
Другие предметы