пожалуйста помогите найти эпитеты олицетворения и метафоры в стихотворении Отго??орила роща золотая

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пожалуйста помогите найти эпитеты олицетворения и метафоры в стихотворении Отго??орила роща золотая

Автор: Гость