Как определить поверхностное натяжение жидкости?

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метод измерения массы или глубины погружения предмета в исследуемую жидкость (метод Вильгельми);· метод измерения геометрических размеров свободных поверхностей раздела фаз (лежащая, висящая или вращающаяся капля, сидящий или висящий пузырек);· сталагмометрический метод (метод счета капель);1 метод измерения усилия отрыва предмета от поверхности раздела фаз (отрыва цилиндра - метод Падди, отрыва кольца - метод Дю-Нуи);·2метод измерения капиллярного поднятия жидкости;3 метод измерения максимального давления в пузырьке газа или капле жидкости (метод Шредингера).