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Решите ,пожалуйста,3 и 6 задание.
Математика
Решите ,пожалуйста,3 и 6 задание.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№6 2х+3=5 2х=5-3 2х=2/2 х=1
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