Номер 45 помогите решить

Русский язык
Номер 45 помогите решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Как хорош лес в багряном уборе осени! 2. После воздуха и воды лес-третий дар природы, человеку. 3. Ребята, сколько вы посадили деревьев в этом году? 4. Что ты сделал для охраны зелёных насаждений?    Не знаю правильно или нет))
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