Номер 45 помогите решить

Гость: Гость:

1. Как хорош лес в багряном уборе осени! 2. После воздуха и воды лес-третий дар природы, человеку. 3. Ребята, сколько вы посадили деревьев в этом году? 4. Что ты сделал для охраны зелёных насаждений? Не знаю правильно или нет))