Согласны ли вы с утверждением историка? объясните свой ответ. "Польза Отечества была второю идеей, которая связывалась у Ломоносова с научными занятиями. Для Ломоносова, так же как и для Петра, наука, знание были орудиями госу...

История
Согласны ли вы с утверждением историка? объясните свой ответ. "Польза Отечества была второю идеей, которая связывалась у Ломоносова с научными занятиями. Для Ломоносова, так же как и для Петра, наука, знание были орудиями государственного строительства. С каким бы ученым проектом он ни выступал, он всегда в качестве лейтмотива выдвигал пользу Отечества».
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Согласна, потому что он был очень умным, для него наука и знания как бы были на первом месте.
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