Способы укрепления власти в Англии и в Франции в конце 15 века

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1. Завершение объединения Франции. Вой­на причинила огромный вред хозяйству страны. Были сожжены сотни деревень, опустели мно­гие города, погибло множество людей. Но посте­пенно жизнь восстановилась. Вновь были распа­ханы земли, заброшенные во время войны; в урожайные годы Франция теперь вывозила хлеб в соседние страны. Людовик XI был полной противоположнос­тью Карлу. В борьбе со своими противниками он использовал любые средства: обман, вероломство, ложь. Хитрый и скупой, король не жалел денег для подкупа сильных врагов, стремился поссо­рить их. Он льстил людям, которых ненавидел или боялся. Король любил говорить: ʼʼКто не уме­ет притворяться, тот не умеет царствоватьʼʼ.Борьба между Людовиком XI и Карлом Сме­лым продолжалась 12 лет. В открытой войне король потерпел поражение и был вынужден заключить унизительный для себя мир. Размещено на реф.рф Тогда Людовик XI натравил на Карла Смелого недо­вольных им соседей. В войне с ними войско гер­цога Бургундского было разгромлено, он сам убит. Король затем поодиночке расправился с остальными противниками. Попадавших в его руки, Людовик XI держал по многу лет в желез­ных клетках, где пленники не могли даже вы­прямиться в полный рост.Большая часть герцогства Бургундского до­сталась королю. К Франции была присоединена и южная область Прованс с городом Марсе­лем. Лишь герцогство Бретань вошло в состав королевских владений при преемниках Людо­вика XI. К концу XV века объединение Франции завершилось.2. Франция — централизованное государ­ство. Объединение страны происходило одно­временно с усилением королевской власти. Еще в последние годы Столетней войны король заме­нил отряды своих вассалов постоянным войском из рыцарей и наемников. Для их содержа­ния был введен ежегодный налог с населения.Большинство герцогов и графов сохранили свои владения, но лишились прежней независи­мости. Теперь король по своей воле решал все государственные дела, объявлял войну и заклю­чал мир. Размещено на реф.рф Людовик XI шутил, что всех советни­ков он возит в седле своего коня. Он управлял государством с помощью чиновников; не дове­ряя вельможам, король приблизил к себе бога­тых, практичных горожан. Располагая деньга­ми и постоянным войском, он не нуждался боль­ше в Генеральных штатах: Людовик XI созывал их всего один раз.К концу XV века во Франции еще более окрепло централизованное государство: стра­на подчинилась единой центральной власти — власти короля с аппаратом его чиновников.3. Последствия объединения Франции. Кре­стьянам и горожанам приходилось платить те­перь большие королевские налоги. Но пришло и облегчение: в стране установился единый порядок. 4. Война Алой и Белой розы в Англии. Че­рез два года после Столетней войны в Англии началась междоусобная война, продолжавшая­ся 30 лет. Феодалы разделились на две вражду­ющие группы: каждая поддерживала одну из ветвей династии Плантагенётов — Ланкастеров или Йорков, боровшихся за престол. Так как в гербе Ланкастеров была изображена алая роза, а в гербе Йорков — белая, войну назвали Вой­ной Алой и Белой розы (1455—1485). Удиви­тельно острой и ожесточенной была эта война. Победители беспощадно рубили головы своим противникам. Родственники погибших мстили семьям своих врагов, убивая даже детей. В от­личие от обычной феодальной войны, в которой противники старались захватить побольше плен­ных ради получения выкупа, здесь главная цель состояла в уничтожении противников.Война закончилась после того, как почти все знатные дворяне истребили друг друга. В борьбу за престол вступил дальний родственник Ланкастеров Генрих Тюдор. Размещено на реф.рф Победив в после­днем сражении, Генрих женился на дочери ко­роля из династии Йорков и соединил в своем гербе алую и белую розы. С него в Англии нача­лось правление династии Тюдоров.5. Правление Генриха VII (1485—1509). Новый король приказал вельможам распустить военные отряды. С помощью пушек он разру­шил замки непокорной знати, некоторых сень­оров казнил, а их владения забрал в королев­скую казну. Расчетливый и бережливый, ко­роль заботился о пополнении казны: брал боль­шие штрафы с господ, а с населения — деньги на военные нужды, даже не ведя войну.