Способы укрепления власти в Англии и в Франции в конце 15 века
История
Способы укрепления власти в Англии и в Франции в конце 15 века
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1. Завершение объединения Франции. Война причинила огромный вред хозяйству страны. Были сожжены сотни деревень, опустели многие города, погибло множество людей. Но постепенно жизнь восстановилась. Вновь были распаханы земли, заброшенные во время войны; в урожайные годы Франция теперь вывозила хлеб в соседние страны. Людовик XI был полной противоположностью Карлу. В борьбе со своими противниками он использовал любые средства: обман, вероломство, ложь. Хитрый и скупой, король не жалел денег для подкупа сильных врагов, стремился поссорить их. Он льстил людям, которых ненавидел или боялся. Король любил говорить: ʼʼКто не умеет притворяться, тот не умеет царствоватьʼʼ.Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым продолжалась 12 лет. В открытой войне король потерпел поражение и был вынужден заключить унизительный для себя мир. Размещено на реф.рф Тогда Людовик XI натравил на Карла Смелого недовольных им соседей. В войне с ними войско герцога Бургундского было разгромлено, он сам убит. Король затем поодиночке расправился с остальными противниками. Попадавших в его руки, Людовик XI держал по многу лет в железных клетках, где пленники не могли даже выпрямиться в полный рост.Большая часть герцогства Бургундского досталась королю. К Франции была присоединена и южная область Прованс с городом Марселем. Лишь герцогство Бретань вошло в состав королевских владений при преемниках Людовика XI. К концу XV века объединение Франции завершилось.2. Франция — централизованное государство. Объединение страны происходило одновременно с усилением королевской власти. Еще в последние годы Столетней войны король заменил отряды своих вассалов постоянным войском из рыцарей и наемников. Для их содержания был введен ежегодный налог с населения.Большинство герцогов и графов сохранили свои владения, но лишились прежней независимости. Теперь король по своей воле решал все государственные дела, объявлял войну и заключал мир. Размещено на реф.рф Людовик XI шутил, что всех советников он возит в седле своего коня. Он управлял государством с помощью чиновников; не доверяя вельможам, король приблизил к себе богатых, практичных горожан. Располагая деньгами и постоянным войском, он не нуждался больше в Генеральных штатах: Людовик XI созывал их всего один раз.К концу XV века во Франции еще более окрепло централизованное государство: страна подчинилась единой центральной власти — власти короля с аппаратом его чиновников.3. Последствия объединения Франции. Крестьянам и горожанам приходилось платить теперь большие королевские налоги. Но пришло и облегчение: в стране установился единый порядок. 4. Война Алой и Белой розы в Англии. Через два года после Столетней войны в Англии началась междоусобная война, продолжавшаяся 30 лет. Феодалы разделились на две враждующие группы: каждая поддерживала одну из ветвей династии Плантагенётов — Ланкастеров или Йорков, боровшихся за престол. Так как в гербе Ланкастеров была изображена алая роза, а в гербе Йорков — белая, войну назвали Войной Алой и Белой розы (1455—1485). Удивительно острой и ожесточенной была эта война. Победители беспощадно рубили головы своим противникам. Родственники погибших мстили семьям своих врагов, убивая даже детей. В отличие от обычной феодальной войны, в которой противники старались захватить побольше пленных ради получения выкупа, здесь главная цель состояла в уничтожении противников.Война закончилась после того, как почти все знатные дворяне истребили друг друга. В борьбу за престол вступил дальний родственник Ланкастеров Генрих Тюдор. Размещено на реф.рф Победив в последнем сражении, Генрих женился на дочери короля из династии Йорков и соединил в своем гербе алую и белую розы. С него в Англии началось правление династии Тюдоров.5. Правление Генриха VII (1485—1509). Новый король приказал вельможам распустить военные отряды. С помощью пушек он разрушил замки непокорной знати, некоторых сеньоров казнил, а их владения забрал в королевскую казну. Расчетливый и бережливый, король заботился о пополнении казны: брал большие штрафы с господ, а с населения — деньги на военные нужды, даже не ведя войну.
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