CH2-Cl-CH2-COH-CH3-CH-Cl-CH3 что за вещество? И его структурная формула если можно.
Химия
CH2-Cl-CH2-COH-CH3-CH-Cl-CH3 что за вещество? И его структурная формула если можно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH₃-CH₃ + Cl₂ ⇒⇒⇒⇒ CH₃-CH₂Cl + HCl KOH CH₃-CH₂Cl ⇒⇒⇒⇒ CH₂=CH₂ + HCl t=250⁰C и P=80атм. CH₂=CH₂ + H-OH ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ CH₃-CH₂OH этилен гидратация этиловый спирт 2CH₃-CH₂OH⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ CH₂=CH-CH=CH₂ + 2 H₂O + H₂ спирт дегидрирование бутадиен(дивинил) nCH₂=CH-CH=CH₂⇒⇒⇒⇒⇒(-CH₂-CH=CH-CH₂-)n дивинил полимеризация дивиниловый каучук
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